Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Вопрос о поэтапной отмене наложенных на КНДР санкций можно было бы обсуждать уже сейчас, на втором этапе выполнения российско-китайской дорожной карты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

По его словам, частичное снятие санкций можно будет обсуждать, в том числе на площадке Совбеза ООН, по мере продвижения диалога США и Северной Кореи. Отмена ограничений должна быть соразмерна шагам, о которых будут договариваться стороны.

«Снятие санкций, на мой взгляд, возможно уже сейчас, на втором этапе [выполнения] российско-китайской дорожной карты», — сказал Моргулов ТАСС.

Дипломат пояснил, что говорить о снятии санкций можно уже тогда, когда стороны вступили в диалог о нормализации отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в правительстве США рассказал о призывах Вашингтона к Пхеньяну о возобновлении диалога о денуклеаризации.