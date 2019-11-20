Киев, , 09:14 — REGNUM Предложения директору по европейским делам Совета национальной безопасности США Александеру Виндману стать министром обороны Украины были шуткой, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, сообщило 19 ноября издание Daily Beast.

«Мы оба улыбались и смеялись. Это была явно шутка», — рассказал Данилюк.

Он отметил, что не имел полномочий всерьёз делать подобные предложения, кроме того, назначить кого-либо министром обороны Украине невозможно без согласия президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виндман заявил, что ему трижды предлагали стать министром обороны Украины в ходе его визита на инаугурацию Зеленского.

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