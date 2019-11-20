Париж, , 09:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед ассоциацией мэров по случаю первого дня ежегодного собрания, которое состоялось в Париже, передает BFM TV.

Стремясь исцелить отношения с аудиторией выборных должностных лиц, Эммануэль Макрон в начале своей речи описал аудиторию как «опытную» и воздал должное их полевым работам.

«Вы помните, что были большие дебаты, эти диалоги, которые велись повсюду во Франции, в течение нескольких месяцев, во всех регионах, и я многому научился в ходе наших обменов, чаяний и страхов наших соотечественников перед лицом потрясений, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни», — заявил глава Франции.

«У меня нет другой одержимости, кроме как действовать», — добавил Эммануэль Макрон.

Глава государства также поблагодарил мэров за то, что они «оживили республику».

«Республика — это воля, уникальный проект равенства, братства, прав и обязанностей. Обязанность уважать других, общественный порядок, это сообщество, которое объединяет нас», — заключил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французского государстваосудил «нигилизм насилия» тех, кто, по его словам, «извращает» движение «желтых жилетов».

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