Вена, , 09:00 — REGNUM Продуктивное сотрудничество Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) с Россией вызывает чувство удовлетворения, подобное испытанному Чайковским при написании «Патетической симфонии». Об этом заявил генсек организации Мухаммед Баркиндо во время выступления в Вене.

Баркиндо отметил высокий уровень сотрудничества ОПЕК с Россией, уточнив, что большую роль в этом сыграл президент РФ Владимир Путин. Генсек ОПЕК добавил, что легендарному российскому композитору Петру Чайковскому удалось передать то чувство, которое возникает при отдаче всех сил проекту, когда он говорил о создании знаменитой Симфонии №6.

Такая работа вдохновляет на новые, более великие достижения, подчеркнул Баркиндо.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия является одним из крупнейших участников соглашения ОПЕК+, на которых приходятся основные квоты по сокращению добычи нефти. На встрече в начале декабря странам ОПЕК+ предстоит рассмотреть вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года.

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