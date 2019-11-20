Тбилиси, , 08:58 — REGNUM Судебный процесс над задержанными 18 ноября в ходе разгона акции протеста у парламента Грузии состоится сегодня, 20 ноября в 13:00 (12:00 мск). Накануне, 19 ноября, суд так и не вынес решения по данному делу. Ночью судья Тбилисского городского суда Валериан Пилишвили освободил всех задержанных в ходе акции. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».

Расследование в отношении ведется по статьям 166 и 173 Кодекса административных правонарушений, по которым нарушителям грозят арест на 15 суток или финансовые санкции. По информации МВД Грузии, за нарушение статей 173 (неподчинение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов) и 166 (хулиганство) Кодекса административных правонарушений у здания парламента всего было задержано 37 лиц. Один из них, Зураб Джапаридзе в тот же день освобожден под подписку.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Полиция и спецназ применили против митингующих спецсредства и к вечеру 18 ноября расчистили проезжую часть проспекта Руставели и входы в здание парламента. МВД Грузии распространило специальные заявления, в которых объяснило свое решение тем, что организаторы акции нарушили статью 9-ю закона «О собраниях и манифестациях» и блокировали нормальную работу законодательного органа.

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