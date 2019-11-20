Манила, , 08:53 — REGNUM Южная Корея — «богатая страна, которая должна увеличить свою долю в военных расходах». Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра обороны США Марка Эспера.

Известно, что данное заявление глава Пентагона сделал на Филиппинах во время совместной пресс-конференции с филиппинским коллегой.

Как отмечают журналисты, министр обороны США уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном выводе американских сил с Корейского полуострова в случае, если Сеул и Вашингтон не договорятся о точной сумме военных расходов.

Кроме того, Марк Эспер подчеркнул, что численность американского военного контингента в Южной Корее останется без изменений.