Вашингтон, 20 ноября 2019, 08:55 — REGNUM Советник вице-президента Майка Пенса по внешнеполитическим вопросам Дженнифер Уильямс несколько раз назвала президента Украины Владимира Зеленского «Олегом Зеленским», сообщил телеканал «Россия 1».
Уильямс дала показания в Конгрессе США, где рассматривается вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа. В ходе своего выступления она несколько раз назвала Зеленского «Олегом».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Трамп скептически отнёсся к избранию Зеленского президентом Украины. Американский лидер якобы назвал Украину «коррумпированной страной, полной ужасных людей».
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