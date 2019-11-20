Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Советник вице-президента Майка Пенса по внешнеполитическим вопросам Дженнифер Уильямс несколько раз назвала президента Украины Владимира Зеленского «Олегом Зеленским», сообщил телеканал «Россия 1».

Уильямс дала показания в Конгрессе США, где рассматривается вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа. В ходе своего выступления она несколько раз назвала Зеленского «Олегом».

"Я уведомила Совет национальной безопасности о том, что вице-президент не будет присутствовать, чтобы они смогли определить главу делегации США на инаугурации президента Олега Зеленского», — заявила чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Трамп скептически отнёсся к избранию Зеленского президентом Украины. Американский лидер якобы назвал Украину «коррумпированной страной, полной ужасных людей».

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