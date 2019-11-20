Амстердам, , 08:49 — REGNUM Голландский премьер-министр Марк Рютте, выступая 18 ноября в нижней палате парламента, заявил, что для решения проблемы расизма и дискриминации не следует слишком уповать только на властей. По его мнению, одним властям с этой проблемой не справится. Он уточнил, что не питает иллюзию, будто от расизма можно избавиться одними законодательными мерами.

Премьер-министр выступил перед парламентом по настоянию левых парламентских фракций. Поводом стал инцидент с футболистом Ахмад Мендес Морейра во время матча между клубами Ден Босх и Эксельсиор. Парламентарии потребовали от премьер-министра, чтобы он твёрдо высказал своё отношение к случившемуся. По их мнению, Рютте в эти дни не показал себя настоящим лидером.

Рютте осудил инцидент с Морейра, назвав случившееся позором. Однако он подчеркнул, что проблему расизма и дискриминации трудно решить исключительно политическими мерами. По его мнению, решение этой проблемы — ответственность голландского общества в целом.

Депутат парламента от партии Д66 Ян Патернотте (Jan Paternotte) упрекнул премьер-министра в том, что тот умаляет свою роль. Он согласился с тем, что решение проблемы расизма — задача всего общества, однако добавил, что премьер-министр должен возглавлять общество в его борьбе с расизмом. Патернотте потребовал от Рютте разработки более эффективных мер по борьбе с дискриминацией и расизмом.

В свою очередь, Рютте напомнил о том, что правительство проведёт консультации с Королевским футбольный союзом Нидерландов, однако и в этой связи снова напомнил об ответственности голландского общества. По его мнению, общество слишком легкомысленно считает проблему решённой, если власти говорят о принятых мерах.

По мнению Рютте, проблема расизма и дискриминации гораздо глубже инцидента с Морейро. Он заявил, что данный инцидент стал ужасным проявлением фундаментальной проблемы в стране. В этой связи он, в частности, указал на дискриминацию на рынке труда.