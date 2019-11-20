Париж, 20 ноября 2019, 08:37 — REGNUM В министерстве иностранных дел Франции прокомментировали позицию государства в отношении поселений Израиля на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
«Политика Израиля в отношении поселений на оккупированных территориях является незаконной по международному праву, в частности, по международному гуманитарному праву, и противоречит резолюциям Совета Безопасности. Колонизация также способствует эскалации напряженности на местах и подрывает решение о создании двух независимых государств. Мы сожалеем о любом решении, которое может способствовать продолжению колонизации», — говорится в заявлении МИД Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео поддержал строительство поселений Израиля на территории Палестины.
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