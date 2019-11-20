Вашингтон, 20 ноября 2019, 08:48 — REGNUM Ряд сенаторов от Демократической партии США потребовали от Пентагона передать Киеву $35,2 млн, ранее выделенных на военную помощь Украине, сообщил 19 ноября «голос Америки».
Ричард Дурбин, Патрик Лихи, Джек Рид и Роберт Менендез призвали министерство обороны США объяснить, с чем связана задержка части военной помощи Украине.
Они отметили, что из-за блокирования часть денег осталась на счетах министерства обороны США, а не на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александер Виндман сообщил, что бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк трижды предлагал ему стать министром обороны Украины.
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