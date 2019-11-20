Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Ряд сенаторов от Демократической партии США потребовали от Пентагона передать Киеву $35,2 млн, ранее выделенных на военную помощь Украине, сообщил 19 ноября «голос Америки».

Ричард Дурбин, Патрик Лихи, Джек Рид и Роберт Менендез призвали министерство обороны США объяснить, с чем связана задержка части военной помощи Украине.

«В прошлую пятницу Пентагон сообщил, что $35,2 млн из $250 млн, которые были выделены на помощь Украине… остаются неизрасходованными. Ранее деньги… были заблокированы… согласно распоряжению Белого дома. Половина этой суммы должна была быть потрачена на закупку летальной оружия и радаров», — рассказали политики.

Они отметили, что из-за блокирования часть денег осталась на счетах министерства обороны США, а не на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александер Виндман сообщил, что бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк трижды предлагал ему стать министром обороны Украины.

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