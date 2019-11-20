Нью-Дели, , 09:51 — REGNUM Ультраправая индусская партия «Шив сена» назвала условия возвращения в союз с правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом 19 ноября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на источники в партийном руководстве «Шив сены».

Информаторы издания подчеркнули, что «Шив сена» рассмотрит возможность продолжения переговоров с БДП лишь в случае «справедливого распределения министерских портфелей» в правительстве штата Махараштра. Важным условием примирения бывших союзников также является тот факт, что пост главного министра указанного штата должен быть передан «Шив сене». «Если руководство БДП пойдёт на такие уступки, мы рассмотрим возможность совместного формирования правительства в Махараштре», — заключили информаторы.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам выборов правящая БДП набрала 105 мест из 288 мест в заксобрании Махараштры, а «Шив сена» — 56 мест. Тем не менее, прочная коалиция БДП — «Шив сена» распалась из-за противоречий внутри альянса по вопросу распределения министерских портфелей. В настоящее время «Шив сена» ведёт переговоры с оппозиционными партиями по вопросу формирования правительства совместными усилиями.