Сринагар, Индия, , 09:43 — REGNUM Влиятельная оппозиционная партия индийского Джамму и Кашмира «Народная демократическая партия» (НДП) потребовала, чтобы правительство Индии освободил арестованных оппозиционных политиков региона. Об этом 19 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на официальное письмо депутата парламента Индии от НДП Мира Мохаммада Фаяза к президенту правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Амиту Шаху.

В указанном письме Мир Мохаммад Файяз подчеркнул, что НДП настойчиво требует освобождения всех задержанных и помещённых под арест политических деятелей. По словам оппозиционера, руководство страны обязано либо выполнить данное требование, либо выступить с официальным заявлением, в котором необходимо изложить мотивы для отказа освободить кашмирских политиков. «Власти унизили человеческое достоинство оппозиционеров и содержат их в недотюрьме», — заключил Мир Мохаммад Файяз.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось поместить под стражу влиятельных оппозиционных деятелей региона, в том числе бывших главных министров Джамму и Кашмира Махбубу Муфти и Омара Абдуллу.