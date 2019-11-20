Пхеньян, , 09:41 — REGNUM 19 ноября в Россию прибыла заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, играющая ключевую роль в переговорах о денуклеаризации. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что замминистра покинула КНДР в сопровождении делегации, а в аэропорту ее встретил посол России Александр Мацегора. О цели ее визита не сообщается, однако эксперты полагают, что замминистра прибыла для проведения консультаций с российской стороной в преддверии саммита США-КНДР, намеченного на декабрь. Россия является важным игроком в данном регионе и в мире в целом, будучи одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Кроме того, Россия также заинтересована в отсутствии ядерного оружия у своих границ, поэтому проведение переговоров в Москве совершенно необходимо, считают политологи.

Ранее Пхеньян призвал США предложить «новый подход» на очередном саммите; в свою очередь, США и Южная Корея отменили планировавшиеся ранее совместные военные учения, чтобы избежать провокаций в отношении Северной Кореи.