Киев, , 08:23 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского уничтожает Украину, а его самого «ведёт в блуд», заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 19 ноября в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий оговорил, что уважительно относился к Зеленскому ещё с тех пор, когда тот играл на сцене.

«Владимир Александрович, я вам искренне говорю, с вашей вот этой командой, которая называется «Титаник», вы не мир нам принесёте, а разорение и уничтожение нашей нации», — обратился Кива к Зеленскому.

Он добавил, что партия «Слуга народа» прикладывает все силы для уничтожения Украины.

«Ваша партия является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока мы тут рассказываем об «агрессии России», мы сдаём интересы Украины нашим западноамериканским партнёрам. Вы из нашей страны колонию делаете», — подчеркнул депутат.

Кива, в частности, раскритиковал законопроект о продаже земли, заявив, что без земли граждане Украины «станут рабами».

«Я переживаю, что у Владимира Александровича не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его точно заведут в блуд», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко предупредил, что распродажа земли приведёт к расколу украинского общества, поскольку около 10 млн жителей Украины не получили свой земельный пай. После открытия рынка земли они окажутся врагами тех, кто пай получил.

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