Киев, 20 ноября 2019, 08:23 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского уничтожает Украину, а его самого «ведёт в блуд», заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 19 ноября в эфире телеканала NewsOne.
Парламентарий оговорил, что уважительно относился к Зеленскому ещё с тех пор, когда тот играл на сцене.
Он добавил, что партия «Слуга народа» прикладывает все силы для уничтожения Украины.
Кива, в частности, раскритиковал законопроект о продаже земли, заявив, что без земли граждане Украины «станут рабами».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко предупредил, что распродажа земли приведёт к расколу украинского общества, поскольку около 10 млн жителей Украины не получили свой земельный пай. После открытия рынка земли они окажутся врагами тех, кто пай получил.
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