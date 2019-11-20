Бразилиа, , 08:13 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с губернаторами девяти штатов северо-восточного региона Бразилии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Встреча прошла в рамках дорожной карты, подписанной Жан-Ив Ле Дрианом и девятью губернаторами 29 июля в Бразилиа, которая направлена на реализацию проектов, связывающих цели устойчивого развития и качественные поставки государственных услуг.

В продолжение своего визита в Бразилию глава МИД Франции подтвердил решимость государства сотрудничать с Бразилией.

«Министр иностранных дел и губернаторы заявили о своей решимости продолжать реализацию дорожной карты, в частности, действия французского агентства развития в этом регионе Бразилии, укрепление академического и научного сотрудничества. Обсуждались вопросы устойчивого развития северо-восточного региона страны, защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата», — говорится в заявлении французского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, во время предыдущего визита в Бразилию (27−30 июля 2019 года) глава МИД Франции посетил военно-морскую базу Итагуай, крупный проект двустороннего сотрудничества между государствами.

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