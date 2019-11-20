Киев, , 07:53 — REGNUM Ситуацию вокруг принятия в Германии закона об имплементации газовой директивы Евросоюза обсудили в Киеве президент Украины и глава МИД ФРГ Гайко Маас. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

«Гайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям этой директивы», — говорится в сообщении.

Напомним, под Газовую директиву Евросоюза подпадает проект «Северный поток — 2», а также компания-оператор строящегося газопровода Nord Stream 2 AG. На эту компанию распространяется Третий энергопакет ЕС, который разрешает участвовать в транспортировке газа только независимым друг от друга компаниям.

Теперь директива ЕС не будет применена к тому участку трубопровода на территории Германии, который является завершающей частью «Северного потока — 2». Ранее в Киеве приветствовали принятие этих поправок в немецкое законодательство.

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