Берлин, , 07:45 — REGNUM Военный блок НАТО столкнулся с испытаниями на прочность, и ему необходима адаптация под современные условия, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает пресс-служба ведомства.

«Последние 70 лет НАТО является страховкой для Европы. Чтобы это продолжалось, мы должны адаптировать альянс к нынешним вызовам», — заявил он.

По словам Мааса, последнее время Североатлантический альянс столкнулся с некими «испытаниями», поэтому главам МИД стран — членов необходимо провести переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Соединённые Штаты не согласны с оценкой президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» в военном блоке. Она подчеркнула, что Североатлантический альянс необходим и США, и Европе для борьбы с «огромными рисками».

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