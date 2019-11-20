Тбилиси, , 07:32 — REGNUM Протесты в Тбилиси не являются следствием вмешательства Москвы или Вашингтона, заявила бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе 19 ноября, в интервью газете «Известия».

По словам Бурджанадзе, оппозиции удалось переломить неправильный ход грузинских митингов, о чем говорит отсутствие антироссийских или каких-либо других внешнеполитических лозунгов. Главной причиной протестов, по мнению экс-спикера, стало циничное и безответственное отношение властей к народу и оппозиции, которого не наблюдалось за всю историю Грузии. Бурджанадзе отметила, что через митинги грузинский народ хочет получить от нынешнего руководства страны гарантии проведения честных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 ноября у здания грузинского парламента возобновилась акция протеста.

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