Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Украина не получила более $35 млн из обещанной Соединенными Штатами военной помощи, которая до этого приостанавливалась американским лидером Дональдом Трампом, сообщает газета The Los Angeles Times.

Журналисты газеты ознакомились с документами Пентагона, согласно которым вышеозначенная сумма осталась на счетах ведомства. При этом причины, по которым эти деньги не дошли до Украины, пока не известна. Газета отмечает, что об этом уже уведомлен Конгресс США, который уже потребовал от Пентагона объяснений.

Издание подчеркивает, что за 2019 год Вашингтон должен был выделить Киеву $250 млн военной помощи, однако украинская сторона не получила из них $35,2 млн, несмотря на то, что финансовый год в Соединенных Штатах закончился 30 сентября 2019 года. Отмечается, что в минобороны США подтвердили сумму, недополученную Киевом, однако причин также не назвали.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что заморозку военной помощи Украине с американской стороны инициировал лично президент Дональд Трамп.

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