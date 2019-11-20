Загреб, , 09:47 — REGNUM В Хорватии общая забастовка профсоюзов, помимо общественности, также разделила и кандидатов в президенты.

Несмотря на то, что все отмечают тот факт, что учителям не доплачивают зарплату, и что система образования должна быть реформирована, кандидат от Хорватского демократического содружества Мирослав Шкоро, например, полностью поддержал те методы, которые используют профсоюзы учителей для достижения своих целей, в то время как кандидат от Хорватской социал-либеральной партии Деян Ковач назвал их «профсоюзным популизмом с целью, чтобы начальники профсоюзов оправдали своё нахождение на своей должности», пишет хорватское новостное агенство Večernji list 19 ноября.

Нынешний президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поддержала профсоюзные требования в октябре, но в ее штаб-квартире не удалось выяснить, поддерживает ли она расширение забастовок.