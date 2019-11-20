Загреб, , 09:20 — REGNUM Министр образования Хорватии Блаженка Дивяк заявила, что система образования находится в блокаде из-за политических игр между премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и профсоюзами учителей, и отметила, что она не хочет участвовать в этой клоунаде и не примкнёт ни к одной из сторон.

«Система образования, в которой учатся 463 000 школьников, находится в полной блокаде. На карту поставлено будущее этих учеников из-за политических игр и конкуренции между профсоюзами и премьер-министром, и я в таком цирке не могу и не хочу участвовать», — отметила министр образования на внеочередной пресс-конференции, которую она созвала в первый же день забастовки в начальных и средних школах, пишет хорватское новостное агенство Večernji list 19 ноября.

Она обратилась к профсоюзам и премьер-министру, чтобы наладить диалог, выйти из своих нынешней ситуации и найти качественный компромисс. Блаженна Дивяк также заявила, что с самого начала забастовки она пыталась соотнести два конституционных права — право на качественное образование и право сотрудников в системе образования на борьбу за своё материальное положение. Она добавила, что до сих пор она пыталась наладить диалог, сдвинуться с начальных позиций и найти компромисс. «И я сказала премьер-министру, что императив является продолжением диалога», — заявила Блаженка Дивьяк.