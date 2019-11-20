Подгорица, , 12:55 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что Черногория хочет, чтобы Европейский союз разрешил все свои сложные вопросы, и подчеркнул, что Черногорию не тревожит неофициальный документ о состоянии верховенства права в странах-кандидатах «Non-paper», пишет черногорское новостное агенство RCTG 19 ноября.

«Мы видим, что процесс интеграции стран Западных Балкан в ЕС, прежде всего, Черногории и Сербии, значительно замедлился. Европейский союз сталкивается с серьезными внутренними проблемами, которые, прежде всего, проявляются в Брексите, в кризисе мигрантов, который является не только социальным вызовом, но и серьезной проблемой безопасности. ЕС также страдает от глобальных торговых конфликтов и противоречий внутри Европейского союза. Все это осложняет политику расширения. Такая ситуация в Европейском союзе привела к разработке Францией новой инициативы, которая разделила страны-члены по вопросу принятия «Non-paper».

Я считаю, что после завершения этой дискуссии, которая не будет короткой, наши отношения с ЕС примут более чёткие очертания. Западные Балканы должны быть частью единой Европы по многим причинам — политическим, экономическим и, конечно же, по причине обеспечения безопасности», — заявил Душко Маркович.