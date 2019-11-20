Сараево, , 10:47 — REGNUM После подписания соглашения о председателе Совета министров и принятия документа, который будет представлен в НАТО, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Республика Сербская будет соблюдать все формы сотрудничества, которые НАТО имеет с Сербией. Республика Сербская хочет сотрудничать, но не желает интегрироваться в НАТО, пишет боснийское новостное агенство Dnevni avaz 19 ноября.

Милорад Додик, по случаю назначения Зорана Тегельти председателем Совета министров БиГ и принятия программы реформ БиГ, которая будет представлена в штаб-квартире НАТО, заявил, что документ не означает членства в альянсе.

Для каждой стадии интеграции требуется одобрение президиума и парламента, все решения принимаются с учётом мнения всех органов власти, отметил Милорад Додик.

Он добавил, что в документе имеется несколько важных аспектов. «Один из них, являющийся сегодня значимым для Республики Сербской, заключается в сокращении числа военнослужащих, благодаря чему были бы снижены затраты на вооружённые силы», — отметил Милорад Додик.

Он напомнил, что ранее боснийская сторона настаивала на том, чтобы был разработан план действий по членству в НАТО. Это требование является условием для назначения кандидата в председатели Совета министров.