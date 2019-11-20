Загреб, , 09:35 — REGNUM «Я передаю Европейский союз в хорошие руки!», — заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в Загребе после встречи с премьер-министром Андреем Пленковичем, пишет хорватское новостное агенство Večernji list 19 ноября.

Для совершения своего последнего визита в качестве председателя Европейского совета он выбрал Хорватию, и это не случайно. Не только потому, что на избирательном конгрессе Европейской народной партии (ЭПП) он будет избран председателем этой самой сильной европейской партии, но и потому, что на своих должностях, сначала как премьер-министр Польши, затем как председатель Европейского совета, он поддержал Хорватию как политически, так и символически — в 2011 году он поддержал соглашение о принятии Хорватии в ЕС, и во время своего визита в 2017 году в Хорватию он выступил с речью на хорватском языке в парламенте по случаю празднования дня признания Хорватии. Заявление Туска о том, что он оставляет ЕС в хороших руках, было сделано после того, как он обсудил с Пленковичем председательство Хорватии в Европейском совете в начале следующего года, в критический и сложный период для ЕС.

«Брексит может произойти в течение вашего мандата, имеются также вопросы по поводу расширения на Западных Балканах. Я глубоко убеждён, что вы сделаете все возможное, чтобы восстановить единство в вопросе расширения Европейского союза.», — отметил Дональд Туск.