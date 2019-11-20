Кемерово, , 06:54 — REGNUM В Кузбасс прибыла делегация китайской провинции Шаньси. В её составе: заместитель председателя Народного политического консультативного совета провинции Шаньси Жуйпэн Чжан, заместитель начальника управления культуры и туризма Народного правительства провинции Шаньси Чжунся Чжэн, заместитель начальника Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Шаньси Юань Чжан, заведующий сектором администрации Народного политического консультативного совета провинции Шаньси Пифэн Чжай, ректор Шаньсийского театрального института Юйхуэй Се, референт Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Шаньси Янь Бай.

По словам председателя делегации Жуйпэна Чжана, цель визита — укрепление сотрудничества провинции Шаньси и Кузбасса в культурно-гуманитарной и туристической сферах, обсуждение состояния и перспектив сотрудничества.

Как отметила заместитель губернатора Кемеровской области Ольга Турбаба, представители Шаньси неоднократно посещали сибирский регион, а Китай в целом является давним и важным партнером Кузбасса.

Согласно официальным данным, по итогам 2018 года общий товарооборот между Китаем и Кемеровской областью составил более 900 млн долларов США. В 2019 году Китай является лидером по объему импортных поставок в регион среди всех внешнеторговых партнеров. В Кузбассе действуют 24 совместных предприятия и организации с привлечением китайского капитала.

Накануне, 19 ноября, представители КНР и Кузбасса достигли договоренностей в двух направлениях. Так, департамент культуры и национальной политики Кемеровской области заключил меморандум о сотрудничестве с управлением культуры и туризма провинции Шаньси. Заместитель начальника кемеровского департамента Татьяна Акимова отметила, что этот меморандум позволит расширить границы взаимодействия.

В то же время департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области и управление культуры и туризма провинции Шаньси заключили меморандум о сотрудничестве в области туризма. Стороны договорились обмениваться опытом и информацией, в том числе о сотрудничестве между туристическими фирмами и СМИ, о предстоящих мероприятиях в сфере туризма, укреплять сотрудничество по продвижению туристских ресурсов.