Подгорица, , 09:33 — REGNUM Без технического правительства не будет никаких изменений в избирательной системе, заявил секретарь исполнительного комитета Социалистической народной партии Черногории (SNP) Драган Вукич. По его словам, Комитет по реформе избирательного законодательства не работает должным образом и рабочая группа продемонстрировала, что она действует в пользу Демократической партии социалистов Черногории (DPS), пишет черногорское новостное агенство RCTG 19 ноября.

Драган Вукич предлагает также работать над изменением списка избирателей. «Было выявлено, что рабочая группа по разработке избирательного законодательства работает в пользу DPS. Повторяется 2014 год, когда ни у кого не было желания изменить положение вещей, и это касается поправок, принятых в 2004 году, когда Конституционный суд ввел в действие положение, по которому мандатом депутата распоряжается партия, а не сам депутат», — говорится в заявлении секретаря исполнительного комитета SNP Драгана Вукича.

Он также напомнил, что с тех пор была введена категоризация в нынешнюю избирательную систему так называемых свободных мандатов, что, как он утверждает, привело к проблемам во внутренней политике Черногории.