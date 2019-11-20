Пекин, , 06:40 — REGNUM Решительный протест в связи с принятием американским Сенатом законопроекта о «Защите прав человека и демократии в Гонконге» выражают китайские власти. Об этом 20 ноября заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Гэн Шуан назвал действия США вмешательством во внутренние дела Китая, которое серьёзно нарушает главные принципы международного права. По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, Пекин примет соответствующие ответные меры, чтобы защитить суверенитет и интересы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы на заседании 19 ноября приняли законопроект о «Защите прав человека и демократии в Гонконге» .

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