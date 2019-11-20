Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Представители Соединенных Штатов и Китая по торговым консультациям в настоящее время прорабатывают детали грядущей сделки по торговле и тарифам, заявил глава минторга США Уилбур Росс в эфире телеканала Fox Business.

Он добавил, что Белый дом настроен «оптимистично» относительно шансов на заключение торгового соглашения. При этом Росс подчеркнул, что американского президента Дональда Трампа устраивает любой исход переговоров.

«Вопрос в проработке деталей и корректировке. Лишь таким путем можно понять, имеется ли на самом деле договоренность или нет», — добавил глава американского минторга.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров с Пекином по торговому соглашению. Однако подчеркнул, что если соглашения не удастся достигнуть, то пошлины на импорт китайских товаров в США вырастут еще больше.

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