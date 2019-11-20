Аруша, Танзания, , 09:38 — REGNUM Восточноафриканское сообщество (ВАС) отрицает факт сокращения финансирования и изменения членских взносов для государств-участников организации.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, организация заявила, что ни одна страна не рискует лишиться членства в сообществе из-за неуплаты ежегодных взносов.

Согласно заявлению сообщества, до октября этого года Бурунди была должна внести 13 миллионов долларов США, Танзания — девять миллионов долларов США, Кения — восемь миллионов долларов США, Руанда — семь миллионов долларов США и Уганда — два миллиона долларов.

Заместитель генерального секретаря ВАС Стивен Млоте заявил, что все шесть государств-членов внесли достаточное количество средств.

По его словам, Танзания, Кения, Уганда, Бурунди и Южный Судан внесли свои взносы должным образом, однако полная оценка внесенных средств, согласно закону, будет проведена в следующем месяце.

«Законодательство сообщества гласит, что если государство-член организации не выплачивает взнос в течение 18 месяцев, против него должно быть введены санкции на усмотрение лидеров стран, например, наложение запрета на посещение заседаний, но речь не идет о лишении страны статус члена сообщества», — отметил Млоте.

Млот также сказал, что в настоящее время в организации нет проблемы нехватки средств.

Подобного рода обсуждения начались после того, как в прошлом месяце Законодательное собрание ВАС призвало Совет министров организации принять решительные меры, в том числе ввести санкции в отношении стран-членов, не выполняющих своих обязательств по выплате денежных взносов, как того требует законодательство сообщества. Также Законодательное собрание призвало Совет объяснить причины проблемы дефицита бюджета, с которой сталкивается секретариат сообщества, и потребовало соответствующие государства-члены внести свой вклад.

К тому же слухи были порождены недавней новостью о том, что часть депутатов Собрания выступила за исключение Южного Судана за неуплату членских взносов.