Ла-Пас, , 06:17 — REGNUM Несколько бывших министров правительства Боливии не получили от новых властей разрешения на выезд из страны. Об этом 19 ноября заявил министр при президенте Боливии Херхес Хустиниано, сообщает газета La Razon.

Власти считают, что бывшие чиновники должны стать посредниками в переговорах между временными властями и сторонниками экс-президента Эво Моралеса. При этом министр не уточнил имена тех, о ком идет речь. По данным газеты, некоторые бывшие чиновники сейчас находятся в мексиканском посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября боливийские власти разрешили Эвалис Моралес Альварадо — дочери Эво Моралеса, покинуть Боливию.

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