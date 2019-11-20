Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:19 — REGNUM Главная оппозиционная партия Танзании «Чадема» (CHADEMA «Chama cha demokrasia na maendeleo» — с суахили — «Партия демократии и развития») объявила график проведения выборов руководства партии на национальном уровне.

Избирательный процесс уже начался, желающие принять участие могут подать свои заявления с 18 по 30 ноября 2019 года, общее заседание партии состоится 18 декабря 2019 года.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, генеральный секретарь «Чадема» Висент Машинджи на пресс-конференции в городе Дар-эс-Саламе заявил, что выборы начнутся с избрания членов руководства на уровне советов, затем состоятся выборы высокопоставленных партийных чиновников на национальном уровне.

Партия проведет выборы председателей советов и их заместителей, причем как в советы материковой части ОРТ (Объединенной Республики Танзания), так и островной, генерального секретаря партии, казначея и пяти партийных представителей.

По словам Машинджи, после рассмотрения всех кандидатур 8 декабря 2019 года будет проведено заседание исполнительного комитета совета и старейшин, за которым последует общее собрание глав советов 9 декабря 2019 года, на котором будут объявлены результаты.

11 декабря 2019 г. состоится заседание исполнительного комитета совета женщин, за ним последует очередное общее собрание 12 декабря 2019 г.

Машинджи добавил, что лишь после избрания членов во все советы партии, состоятся выборы партийных лидеров на национальном уровне, которые планируется провести 16 декабря 2019 года.