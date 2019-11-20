Таллин, , 06:02 — REGNUM России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.

«Эстония не имеет территориальных претензий к России. Нам не нужны квадратные метры России. Всё, чего мы хотим — это вернуть обратно наши земли. Россия забрала около 5% территории Эстонии», — написал политик.

Таким образом он ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, который ранее сообщил, что Тартуский мирный договор не имеет юридической силы, поскольку Эстония вошла в состав СССР.

Однако после выхода Эстонии из состава СССР местные политики периодически делают заявления о том, что документ 1920 года якобы действует по настоящее время.

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