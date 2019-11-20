Занзибар, Танзания, , 09:49 — REGNUM Второй вице-президент Занзибара, входящего в состав ОРТ (Объединенной Республики Танзания), Сейф Али Идди заявил, что экономическое развитие Танзании обусловлено мирной обстановкой в стране.

По его словам, граждане многих стран мира, в том числе некоторых африканских стран, не могут вести нормальную жизнь из-за отсутствия мира в их государствах проживания.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, об этом Сейф Али Идди заявил, выступая перед молодежью на мероприятии по укреплению мира и развития на Занзибаре, которое состоялось в округе Вете.

Второй вице-президент пообещал, что правительство готово оказать поддержку движению сохранения мира в стране. Али Идди также затронул в своей речи проблемы СПИДа, наркотиков и жесткого обращения, подчеркнув роль молодежи Занзибара в разрешении данных вопросов.

По его словам, во всех местных СМИ сообщается о случаях насилия. Он предупредил, что мир следит за обстановкой на Занзибаре вследствие возникшей волны изнасилований в регионе, идущей вразрез с правами человека.

Вице-президент поручил соответствующим учреждениям вести контроль за подобными случаями, предпринимая решительные юридические действия против лиц, принижающих достоинство и насилующих женщин и детей.