Санкт-Петербург, , 05:47 — REGNUM Бюджет Союзного государства России и Белоруссии, сближение законодательства и 75-ю годовщину Победы обсудит Парламентское собрание Союза на сессии в Санкт-Петербурге 20−21 ноября. Об этом сообщает пресс-центр Собрания.

Депутаты, представители министерств и ведомств России и Белоруссии, Постоянного комитета Союзного государства рассмотрят проект бюджета Союзного государства на 2020 год и отчёт Совета министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2018 год. Также на сессии будут обсуждаться перспективы использования модельного законотворчества для сближения законодательства двух стран в рамках Союзного государства.

Во исполнение решения предыдущей сессии, депутаты рассмотрят вопрос о Заявлении Парламентского собрания в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

20 ноября состоятся заседания Совета Парламентского собрания и профильных комиссий. 21 ноября — пленарное заседание.

Предыдущая, 56-я сессия Парламентского собрания Союзного государства прошла в июне 2019 года в Минске.

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