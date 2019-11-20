Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Глубокий скептицизм выражал президент США Дональд Трамп по поводу избрания Владимира Зеленского президентом Украины. Об этом 19 ноября заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе слушаний по импичменту в Конгрессе.

По словам Волкера, Трамп называл Украину «коррумпированной страной, полной ужасных людей». Бывший спецпредставитель выразил мнение, что такое отношение президента США к Украине и украинскому президенту явилось следствием влияния бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который стал адвокатом Дональда Трампа.

Волкер отметил, что именно Джулиани доносил до президента все негативные сообщения об Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Курт Волкер заявил, что не заставлял украинское руководство проводить расследование по деятельности Джо Байдену.

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