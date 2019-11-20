Нью-Йорк, США, , 05:27 — REGNUM Список из самых малоразвитых стран в мире, подготовленный при участии Организации Объединённых Наций, состоит преимущественно из африканских государств. Об этом говорится в представленном 19 ноября Докладе по наименее развитым странам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Из 47 стран, представленных в списке, — более 30 расположены в пределах Африки. В частности это Ангола, Буркина-Фасо, ЦАР, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Гамбия, Мадагаскар и другие. Также в этом списке представлены островные государства Океании, такие как Тувалу, Вануату, Соломоновы Острова. В третью группу вошли азиатские страны, включая Афганистан, Камбоджу, Мьянму, Непал, Бутан и другие.

По словам представителя ЮНКТАД Шанталь Карпентье, при определении самых малоразвитых стран в учёт берётся доход на душу населения — для указанных стран этот показатель ниже $1230, — а также критерий слабости людских ресурсов.

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