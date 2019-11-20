Оттава, , 05:28 — REGNUM Франсуа-Филипп Шампань сменит Христю Фриланд на посту министра иностранных дел Канады. Об этом 19 ноября сообщает телеканал CBC.

Новый главный дипломат Канады с 18 июля 2018 года занимал пост министра инфраструктуры и сообществ в правительстве Джастина Трюдо. До этого — с 10 января 2017 года — пост министра международной торговли в том же правительстве.

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Шампань по образованию юрист. Работал в Elsag Bailey Process Automation, ABB и Amec PLC. В парламент Канады был избран 19 октября 2015 года от Либеральной партии.

Фриланд, которая придерживается последовательной антироссийской политики (возможно в связи с её украинскими корнями по материнской линии), теперь вероятно займётся восстановлением единства в стране на посту министра межправительственных дел Канады. Эта задача, как отмечает телеканал, становится особенно актуальной в связи с ростом внутренней напряжённости и потерей правящей Либеральной партией Трюдо абсолютного большинства на последних парламентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, на парламентских выборах в Канаде 21 октября Либеральная партия получила 157 из 338 возможных мест. Победив на выборах она, тем не менее, потеряла возможность формирования правительства большинства, для чего им было необходимо получить в парламенте 170 мест.

Состав нового правительства будет объявлен Трюдо на официальной церемонии 20 ноября.

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