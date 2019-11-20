Сеул, , 05:17 — REGNUM Йеменские хуситы освободили 16 человек из экипажей трех захваченных судов, среди которых было два гражданина Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского МИД.

Сообщается, что двух южнокорейских граждан освободили утром 20 ноября. Отмечается, что сейчас они находится в безопасности, их самочувствие — хорошее.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября йеменские хуситы захватили три катера на юге Красного моря. По данным МИД Южной Кореи, среди захваченных экипажей судов находились два южнокорейских гражданина.

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