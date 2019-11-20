Киев, , 05:16 — REGNUM Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) может завершиться 2023 году, когда будет завершена текущая кредитная программа. Об этом 19 ноября заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«Мой амбициозный план состоит в том, чтобы суметь закончить её, чтобы в 2023 году перед нами не стояла необходимость в новом транше», — пояснила министр телеканалу «Громадское телевидение».

Она добавила, что при выполнении этого плана Киев сможет самостоятельно обеспечить себя деньгами. Вместе с тем средства по текущей программе на Украине планируют потратить на «массу реформ», в частности, приватизацию и концессию.

Напомним, с 14 ноября на Украине работает миссия МВФ. Подводя итоги работы предыдущей миссии, которая находилась на Украине с 12 по 26 сентября, официальный представитель МВФ в стране Рон ван Роден заявил, что Украина по-прежнему плохо справляется с принятыми на себя обязательствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Украины отчитался о ходе реформ перед представителями МВФ