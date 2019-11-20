Токио, , 05:12 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ему удалось стабилизировать политическую систему в стране. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с журналистами.

«Мы вложили все силы в создание стабильной политической системы в стране», — заявил он.

По словам Абэ, до его прихода на пост премьер-министра Японии, в стране часто менялись правительства и достичь какой-либо стабильности удалось только после его вступления в должность.

Ранее глава правительства Японии Синдзо Абэ побил рекорд по длительности нахождения на своем посту за всю историю страны. Как отмечали местные СМИ, он возглавляет японское правительство уже 2887 дней.