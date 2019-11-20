Киев, , 05:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в действительности не стремится добиться мира в Донбассе, заявила 19 ноября экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы находимся снова в театре, где являемся зрителями того, как Зеленский исполняет роль под названием «я тут главный миротворец», — сказала она.

По её словам, на неготовность украинского лидера остановить кровопролитие указывают четыре признака: отсутствие документов по исполнению Минских соглашений, согласие с радикально настроенным меньшинством, включение в бюджет второй статьи затрат на оборону и закрытие на Украине неугодных телеканалов.

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