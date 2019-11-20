Лондон, , 04:44 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о своем восторге от 27 лидеров стран — членов ЕС. Об этом он заявил в ходе теледебатов с лидером лейбористов Джереми Корбином, трансляцию которых вел.

«Мне нравятся лидеры Евросоюза, все 27, потому что мы с ними заключили фантастическую сделку», — заявил Джонсон.

Таким образом британский премьер ответил на вопрос о том, каким иностранным лидером он восхищается. На этот же вопрос Корбин ответил, что ему больше всего нравится генсек ООН Антониу Гутерреш, который «пытается объединить мир».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября британский политик Найджел Фарадж заявил, что жители Великобритании уже не верят местным политикам. Он также подчеркнул, что выборы 12 декабря пройдут скучно и приведут к победе Консервативную партию Бориса Джонсона.

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