Дамаск, , 04:43 — REGNUM Средства ПВО сирийской армии сбили вражеские ракеты над Дамаском, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление местных СМИ.

Сообщается, что сирийским ПВО удалось «сорвать атаку вражеских целей» и сбить несколько ракет. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября были слышны взрывы в районе аэропорта столицы Сирии Дамаска. Другой информации не приводилось. Также не сообщалось о причинах и характере взрывов.

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