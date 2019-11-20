Иерусалим, , 04:30 — REGNUM Лидеры двух израильских партий «Кахоль-Лаван» и НДИ — Бени Ганц и Авигдор Либерман должны создать правительство национального единства для того, чтобы распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сообщении на своей странице в Twitter.

Свое заявление Нетаньяху сделал перед встречей с Бени Ганцем, темой которой является формирование коалиционного правительства Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США больше не считают, что израильские гражданские поселения на Западном берегу Иордана являются незаконными.