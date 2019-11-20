Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не верит обвинениям в коррупции против бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом Волкер заявил 19 ноября в ходе слушаний по импичменту в Конгрессе.

По мнению бывшего спецпредставителя, обвинения в адрес Байдена — продвижение чьих-то частных интересов. Он добавил, что всегда различал деятельность Джо Байдена в качестве вице-президента и работу его сына Хантера Байдена в украинской компании Burisma.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Курт Волкер заявил, что не требовал от украинских властей проведения расследования по деятельности Джо Байдену.