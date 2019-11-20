Вашингтон, , 02:26 — REGNUM После истечения срока санкций ООН Иран может начать закупки новейших истребителей и танков у России и Китая, сообщает 19 ноября The Associated Press со ссылкой на анонимного сотрудника спецслужб США.

По его мнению, Иран таким путём намерен добиться доминирующей роли на Ближнем Востоке.

Кроме того, неназванный сотрудник спецлужб напомнил, что в Иране активно развивают ракетостроение и технологии беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало, сроки эмбарго ООН на поставки вооружений Ирану истекают в 2020 году.