Королевство Бельгия, , 02:25 — REGNUM Военные расходы в НАТО заметно превышают оборонный бюджет России из-за разницы в уровне жизни, а не по причине более низкой эффективности альянса, заявил 19 ноября журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом генсек НАТО заявил на предваряющей министерские переговоры пресс-конференции.

Такими словами Столтенберг ответил на вопрос журналистов о том, почему военный бюджет НАТО в 20 раз выше оборонного бюджета России, но при этом альянс постоянно требует повышать инвестиции в «сдерживание России».

«Мы являемся эффективным альянсом с эффективными армиями, но наши затраты намного выше из-за более высоких жизненных стандартов. Поэтому при сравнении зарплат и расходов союзников по НАТО и Россией, то, конечно, уровень затрат выше. Когда вы сравниваете эти бюджеты, вы делаете такой вывод, но это не доказывает нашу меньшую эффективность», — заявил Столтенберг.

«Мы будем вкладывать столько, сколько понадобится, чтобы обеспечить сдерживание и надежную защиту», — заключил генсек НАТО.

Как сообщало, ранее в НАТО заявили, что за последние четыре года рост военных расходов европейских членов альянса и Канады оценивается в $100 млрд.

Тем не менее, Вашингтон продолжает требовать повышения военных расходов членов Североатлантического альянса.