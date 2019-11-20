Анкара, , 02:23 — REGNUM Турция планирует использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в качестве независимых систем ПВО, не интегрируя их в системы НАТО, заявил 19 ноября Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Калын подчеркнул, что С-400 являются системами защиты и не представляют никакой угрозы общей системе ПВО блока НАТО.

Кроме того, пресс-секретарь президента Турции отметил, что Анкара не откажется от С-400 несмотря на всё давление Вашингтона и продолжит переговоры с США для преодоления разногласий по этому вопросу.

Как сообщало, 11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара купила у России ЗРК С-400, так как не желает оставаться в роли просителя у стран НАТО.