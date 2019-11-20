Соединённые Штаты Америки, , 02:19 — REGNUM Палата представителей США одобрила резолюцию о продлении временного финансирования правительства и федеральных агентств до 20 декабря. Об этом сообщается на сайте нижней палаты Конгресса.

В настоящее время в США действует подписанная президентом Дональдом Трампом резолюция о финансировании правительства до 21 ноября. В ближайшее время новый документ должен одобрить Сенат, после чего он поступит на подпись главе Белого дома.

Принятие резолюции необходимо для продолжения работы правительства до принятия бюджета на следующий финансовый год. В противном случае США может грозить новый «шатдаун», подобный тому, что имел место год назад.

Напомним, в конце 2018 года работа правительства и государственных ведомств в США оказалась парализована более чем на месяц из-за разногласий в Конгрессе по вопросу о выделении средств в бюджете на строительства стены вдоль границы с Мексикой.