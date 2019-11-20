Таллин, , 02:17 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Юри Ратас не согласился с министром внутренних дел страны Мартом Хельме, который заявил о кризисе в НАТО. Соответствующую запись он разместил 19 ноября на своей странице в Facebook.

По мнению Ратаса, НАТО жизнеспособно как в военном, так и в политическом плане и не только в Европе, но и за её пределами.

«Безопасность Эстонии обеспечена трансатлантическими связями НАТО», — заявил он.

Ратас также отметил, что у стран альянса могут быть расхожие точки зрения, тем не менее НАТО в последнее время добилось существенных успехов в укреплении коллективной обороны и наращивании военных расходов.

Напомним, ранее сегодня глава МВД Эстонии Март Хельме на встрече с финскими журналистами заявил, что НАТО находится в кризисе и неизвестно, когда из него выйдет, а потому странам Прибалтики следует обеспокоиться «планом Б» по обеспечению своей безопасности.